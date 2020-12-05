Вследствие ковида в Украине умерли еще двое военных

Умерли военнослужащие из Черниговской и Хмельницкой областей.

Вследствие ковида в Украине умерли еще двое военных
Фото: terminovo.te.ua

В Вооруженных Силах Украины зафиксированы 28-й и 29-й летальные исходы, вызванные заболеванием острой респираторной болезнью COVID-19.

Как сообщили в командовании медицинских сил ВСУ, умерли военнослужащие из Черниговской и Хмельницкой областей.

Кроме того, за минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 184 новых случая заболевания коронавирусом.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 26 человек. Всего на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 158 человек.

По состоянию на 5 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеют - 3 168 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 7 878 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 465 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 75 человек.

Напомним, 3 декабря в Вооруженных Силах Украины зафиксировали 27-й случай смерти от коронавируса - умер военный из Одессы.

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