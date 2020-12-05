В Одесской области работники ЖКХ обнаружили на водопроводе необычных постояльцев

В Одесской области коммунальные блага привлекают не только людей. Так, работники ЖКХ, обслуживавшие магистральный водопровод в городе Рени, открыв крышку люка, были повергнуты в шок. Вся задвижка магистрального водопровода была плотно оккупирована змеями, которые плотно оплели гигантский вентиль и слегка шевелились.

Видео для людей не со слабыми нервами опубликовал в своем Facebook мэр города Игорь Плехов.

Работники ЖКГ, обнаружившие таких постояльцев на задвижке магистрального водопровода, трогать их не стали, а обратились за помощью к зоологам.

Ситуацию прокомментировал директор одесского зоопарка, который по совпадению еще и является серпентологом по специальности, Игорь Беляков. Он говорит, что на трубе пригрелись и нашли себе место для зимовки самые обычные ужи.

"Они не ядовиты и совершенно безопасны. Собираются на зимовку. Не надо им мешать", - предупредил директор.

Он также сообщил, что на природе в Одесской области обитает четыре вида змей: два вида ужей и два вида полозов. Все они не ядовиты.



Впрочем, и без предупреждения специалиста вряд ли кто-то из работников ЖКХ решится им помешать. Несмотря на то, что животные оказались не ядовитыми, такое скопление гадов едва ли кто-то захочет трогать.

Горожане, в свою очередь, живо прокомментировали эту необычную ситуацию.

"Я придумала название))) "Гады рулят!", "Теперь понятно от чего частые перебои с водой)))).Вот оно шо.", "Опломбировали!!!..Сейчас вода будет без отключений!!", "Да ничего, они не хуже людей", "Какие красавцы! ", "Среднестатистический женский коллектив небольшой организации", "Горсовет на планерке", - поизощрялись в остроумии жители Рени.

Кстати, если тарифы на услуги ЖКХ будут и далее расти, то вскоре и змеям негде будет греться. Так, эксперт предрекает коллапс коммунальной отрасли из-за неуклонного роста тарифов и долгов населения.