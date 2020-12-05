Нацполиция задержала в Киеве нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн

За содеянное может грозить лишение свободы от трех до восьми лет.

Нацполиция задержала в Киеве нотариуса на взятке почти 1,2 млн грн

Нацполиция задержала нотариуса Киевского городского округа на взятке почти 1,2 миллиона гривен.

Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Над разоблачением и документированием группы злоумышленников работали оперативники управления стратегических расследований в Киеве, следователи следственного управления столичной полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в группу входили нотариус Киевского городского нотариального округа и посредник.

Нотариуса и ее сообщника задержали 4 декабря во время получения последней части неправомерной выгоды - 25 тыс. долларов США. Ранее было задокументировано получение ими еще двух «траншей» - 16 тыс. долларов США и 28 тыс. гривен.

Общая сумма неправомерной выгоды в эквиваленте национальной валюты - почти 1 млн 200 тыс. грн.

"Почти 1,2 миллиона гривен «вознаграждения» они требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией. Надо отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного производства будет проверяться причастность государственного регистратора одной из райгосадминистраций столичного региона и других лиц к совершению этого преступления.

Сейчас нотариус и посредник задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им уже сообщено о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

За содеянное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Среди подозреваемых: первый заместитель начальника ГУ ГНС в Киеве, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов, экс-руководитель одного из департаментов ГФС Украины, доверенное лицо экс-министра экологии.

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