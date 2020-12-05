Ввиду первых заморозков украинцев просят быть осторожными на водоемах
В МВД просят выходить на лед только при устойчивой морозной погоде.
Украину накрыли первые заморозки, а реки покрылись слишком тонким льдом.
В Министерстве внутренних дел советуют быть очень осторожными вблизи водоемов и на них.
В МВД просят выходить на лед только при устойчивой морозной погоде.
Запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого неизвестны, переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах.
Также запрещено спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед, собираться на льду большими группами в одном месте.
Нельзя выходить на лед: в месте соединения рек, в случае быстрого течения реки в этом месте, в местах, где есть вмерзшие в лед доски, палки и другие предметы, в случае различной окраски льда и во время сильного перепада температуры и потепления;
Правоохранители предостерегают от употребления спиртных напитков у водоемов и призывают следить за досугом детей и объяснять им опасность тонкого льда.
Напомним, сегодня в Киеве незначительная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1 ...- 3 градуса, днем +1 ... + 3 градуса.