За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 283.

За прошедшие сутки в Киеве еще 1 541 больной коронавирусом, умерли 15 человек.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 283, в Дарницком - 253. И в Деснянском районе - 239 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 523 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 78 291. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей. Умерли 1 410 киевлян.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 декабря, зафиксировано 13 825 новых случаев ковида. Госпитализировано - 1 504 человека, летальных случаев - 226.

Добавим, в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.

4 декабря Рада поддержала закон о привлечении Украины к клиническим испытаниям вакцин от коронавируса. Авторы законопроекта считают, что принятие документа будет способствовать привлечению в Украину международных клинических испытаний, а также уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.