За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 283.

За сутки в Киеве от коронавируса умерли 15 человек
Фото: пресслужба Київської міськради

За прошедшие сутки в Киеве еще 1 541 больной коронавирусом, умерли 15 человек.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 283, в Дарницком - 253. И в Деснянском районе - 239 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 113 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 523 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 78 291. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей. Умерли 1 410 киевлян.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 4 декабря, зафиксировано 13 825 новых случаев ковида. Госпитализировано - 1 504 человека, летальных случаев - 226.

Добавим, в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.

4 декабря Рада поддержала закон о привлечении Украины к клиническим испытаниям вакцин от коронавируса. Авторы законопроекта считают, что принятие документа будет способствовать привлечению в Украину международных клинических испытаний, а также уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусомВ Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом
В Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественниковВ Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественников
Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)
Украинский актер Олег Модзелевский умер от коронавируса
В "Феофании" пролечено уже 150 больных COVID-19 пациентовВ "Феофании" пролечено уже 150 больных COVID-19 пациентов
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 825 новых случаев ковидаВ Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 825 новых случаев ковида
В Белграде возле телецентра произошел взрыв, погиб человекВ Белграде возле телецентра произошел взрыв, погиб человек
В Киеве за сутки от ковида умерли 30 человек, 512 - выздоровелиВ Киеве за сутки от ковида умерли 30 человек, 512 - выздоровели
На Житомирщине в общежитии профессионального лицея произошел пожар, погиб человекНа Житомирщине в общежитии профессионального лицея произошел пожар, погиб человек
В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделюВ Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)
Андреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей после пяти лет реставрацииАндреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей после пяти лет реставрации
При каких симптомах коронавируса нужно вызывать “скорую“При каких симптомах коронавируса нужно вызывать “скорую“
Украинский актер Олег Модзелевский умер от коронавируса
В Киеве еще 1 460 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1 460 человек заболели коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости