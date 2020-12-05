В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 825 новых случаев ковида

По состоянию на 5 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1504 человека, летальных случаев - 226, выздоровели - 14 724 человека, проведено 67 533 тестирования.

За все время пандемии в Украине заболело - 801 716 человек, выписаны - 412 533 человека и зарегистрировано летальных случаев - 13 421.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 78 291 случай;

- 78 291 случай; Винницкая область - 18 476 случаев;

Волынская область - 25 793 случая;

Днепропетровская область - 43282 случая;

Донецкая область - 25 113 случаев;

Житомирская область - 31 539 случаев;

Закарпатская область - 24 330 случаев;

Запорожская область - 35 722 случая;

Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;

Киевская область - 42 410 случаев;

Кировоградская область - 6071 случай;

Луганская область - 6910 случаев;

Львовская область - 49 380 случаев;

Николаевская область - 20734 случая;

Одесская область - 50 146 случаев;

Полтавская область - 24 937 случаев;

Ровенская область - 33 192 случая;

Сумская область - 32 684 случая;

Тернопольская область - 29 366 случаев;

Харьковская область - 58 622 случая;

Херсонская область - 11 731 случай;

Хмельницкая область - 31 856 случаев;

Черкасская область - 26 232 случая;

Черновицкая область - 34924 случая;

Черниговская область - 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, 3 декабря в Украине обнаружили 15 131 новый случай заболевания коронавирусом. Из них болезнь подтвердили у 681 медика и 649 детей.

Также зафиксировано 235 летальных случаев, выздоровели 13 383 человека.

Добавим, в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.

4 декабря Рада поддержала закон о привлечении Украины к клиническим испытаниям вакцин от коронавируса. Авторы законопроекта считают, что принятие документа будет способствовать привлечению в Украину международных клинических испытаний, а также уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.