В Украине за минувшие сутки зафиксировано 13 825 новых случаев ковида
Госпитализированы - 1 504 человека, летальных случаев - 226.
По состоянию на 5 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 713 детей и 629 медработников.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 1504 человека, летальных случаев - 226, выздоровели - 14 724 человека, проведено 67 533 тестирования.
За все время пандемии в Украине заболело - 801 716 человек, выписаны - 412 533 человека и зарегистрировано летальных случаев - 13 421.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 78 291 случай;
- Винницкая область - 18 476 случаев;
- Волынская область - 25 793 случая;
- Днепропетровская область - 43282 случая;
- Донецкая область - 25 113 случаев;
- Житомирская область - 31 539 случаев;
- Закарпатская область - 24 330 случаев;
- Запорожская область - 35 722 случая;
- Ивано-Франковская область - 39 058 случаев;
- Киевская область - 42 410 случаев;
- Кировоградская область - 6071 случай;
- Луганская область - 6910 случаев;
- Львовская область - 49 380 случаев;
- Николаевская область - 20734 случая;
- Одесская область - 50 146 случаев;
- Полтавская область - 24 937 случаев;
- Ровенская область - 33 192 случая;
- Сумская область - 32 684 случая;
- Тернопольская область - 29 366 случаев;
- Харьковская область - 58 622 случая;
- Херсонская область - 11 731 случай;
- Хмельницкая область - 31 856 случаев;
- Черкасская область - 26 232 случая;
- Черновицкая область - 34924 случая;
- Черниговская область - 20 917 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, 3 декабря в Украине обнаружили 15 131 новый случай заболевания коронавирусом. Из них болезнь подтвердили у 681 медика и 649 детей.
Также зафиксировано 235 летальных случаев, выздоровели 13 383 человека.
Добавим, в Кабмине обещают бесплатную вакцину от COVID-19 для некоторых групп населения. Речь идет о медицинских работниках, педагогах, пожилых людях и тех, у кого есть заболевания.
4 декабря Рада поддержала закон о привлечении Украины к клиническим испытаниям вакцин от коронавируса. Авторы законопроекта считают, что принятие документа будет способствовать привлечению в Украину международных клинических испытаний, а также уменьшит нагрузку на систему здравоохранения.