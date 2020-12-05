Суд изменил меру пресечения мужчине, который угрожал взорвать банк в центре Киева

Его перевели в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

По ходатайству Киевской городской прокуратуры Печерский районный суд столицы изменил меру пресечения мужчине, который 3 августа угрожал взорвать банк в бизнес-центре столицы.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, согласно решению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей изменена на помещение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением.

"Основанием для внесения ходатайства стали выводы судебно-психиатрической экспертизы, в которых указано на необходимость применения к подозреваемому принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты установили, что на сегодня по своему психическому состоянию подозреваемый не может осознавать свои действия и руководить ими.

При этом, по мнению прокурора, применение к подозреваемому менее строгого пресечения не обеспечит предотвращение рисков, предусмотренных ч. 1 ст. 177 УПК Украины.

Напомним, 3 августа в Киеве в милицию обратилась представительница АО "Универсал Банк", которая сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба. Он попросил вызвать полицию.

Речь идет об отделении банка в бизнес-центре "Леонардо" (ул. Богдана Хмельницкого, 17/52 А).

Служба безопасности Украины задержала злоумышленника, которым оказался гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, 1988 года рождения.