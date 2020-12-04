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2020-12-04
В Белграде возле телецентра произошел взрыв, погиб человек
В результате один человек погиб, двое получили ранения.
Фото: mondo.rs
В столице Сербии, Белграде, произошел взрыв возле здания государственной телекомпании RTS.
Об этом сообщает RTS.
В результате взрыва один человек погиб, двое получили ранения.
По данным RTS, взорвался баллон для сварки, который несли двое рабочих. В здании телерадиокомпании проводился ремонт системы кондиционирования воздуха.
Также пострадал сотрудник RTS.
Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.
Напомним, 29 ноября в Киеве произошел взрыв у здания политической партии. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.