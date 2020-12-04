В Белграде возле телецентра произошел взрыв, погиб человек

В результате один человек погиб, двое получили ранения.

В Белграде возле телецентра произошел взрыв, погиб человек
Фото: mondo.rs

В столице Сербии, Белграде, произошел взрыв возле здания государственной телекомпании RTS.

Об этом сообщает RTS.

В результате взрыва один человек погиб, двое получили ранения.

По данным RTS, взорвался баллон для сварки, который несли двое рабочих. В здании телерадиокомпании проводился ремонт системы кондиционирования воздуха.

Также пострадал сотрудник RTS.

Сейчас правоохранители проводят расследование инцидента.

Напомним, 29 ноября в Киеве произошел взрыв у здания политической партии. В результате взрыва частично поврежден забор и двери дома.

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