В Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

Выздоровели более 13 тысяч человек.

Фото: Максим Степанов Facebook

За 3 декабря в Украине обнаружили 15 131 новый случай заболевания коронавирусом. Из них болезнь подтвердили у 681 медика и 649 детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также зафиксировано 235 летальных случаев, выздоровели 13 383 человека. Общее количество умерших - 13 195, заболевших - 787 891, выздоровевших - 397 809.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258) Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 76750 случаев;

- 76750 случаев; Винницкая область - 18 271 случай;

Волынская область - 25 465 случаев;

Днепропетровская область - 42224 случая;

Донецкая область - 24 595 случаев;

Житомирская область - 31 183 случая;

Закарпатская область - 24 067 случаев;

Запорожская область - 34 721 случай;

Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;

Киевская область - 41 415 случаев;

Кировоградская область - 5888 случаев;

Луганская область - 6726 случаев;

Львовская область - 48 819 случаев;

Николаевская область - 20 358 случаев;

Одесская область - 49 131 случай;

Полтавская область - 24 532 случая;

Ровенская область - 32 702 случая;

Сумская область - 32 080 случаев;

Тернопольская область - 29 007 случаев;

Харьковская область - 58 030 случаев;

Херсонская область - 11 398 случаев;

Хмельницкая область - 31 412 случаев;

Черкасская область - 25 492 случая;

Черновицкая область - 34 710 случаев;

Черниговская область - 20 327 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине два дня подряд количество лиц, которые выздоровели от коронавирусной болезни, превышало количество заболевших в сутки.

Вчера Максим Степанов сообщил, что в Украине не планируют проводить общее тестирование населения на коронавирус. Впрочем, Министерство здравоохранения ставит целью увеличить количество ежедневных тестов.