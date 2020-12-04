В Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом

Выздоровели более 13 тысяч человек.

Фото: Максим Степанов Facebook

За 3 декабря в Украине обнаружили 15 131 новый случай заболевания коронавирусом. Из них болезнь подтвердили у 681 медика и 649 детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также зафиксировано 235 летальных случаев, выздоровели 13 383 человека. Общее количество умерших - 13 195, заболевших - 787 891, выздоровевших - 397 809.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258) Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 76750 случаев;
  • Винницкая область - 18 271 случай;
  • Волынская область - 25 465 случаев;
  • Днепропетровская область - 42224 случая;
  • Донецкая область - 24 595 случаев;
  • Житомирская область - 31 183 случая;
  • Закарпатская область - 24 067 случаев;
  • Запорожская область - 34 721 случай;
  • Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
  • Киевская область - 41 415 случаев;
  • Кировоградская область - 5888 случаев;
  • Луганская область - 6726 случаев;
  • Львовская область - 48 819 случаев;
  • Николаевская область - 20 358 случаев;
  • Одесская область - 49 131 случай;
  • Полтавская область - 24 532 случая;
  • Ровенская область - 32 702 случая;
  • Сумская область - 32 080 случаев;
  • Тернопольская область - 29 007 случаев;
  • Харьковская область - 58 030 случаев;
  • Херсонская область - 11 398 случаев;
  • Хмельницкая область - 31 412 случаев;
  • Черкасская область - 25 492 случая;
  • Черновицкая область - 34 710 случаев;
  • Черниговская область - 20 327 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, что в Украине два дня подряд количество лиц, которые выздоровели от коронавирусной болезни, превышало количество заболевших в сутки.

Вчера Максим Степанов сообщил, что в Украине не планируют проводить общее тестирование населения на коронавирус. Впрочем, Министерство здравоохранения ставит целью увеличить количество ежедневных тестов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бессимптомное течение коронавируса – основные признакиБессимптомное течение коронавируса – основные признаки
В Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественниковВ Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественников
В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусомВ Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковидаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковида
Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделюВ Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
В Киеве еще 1 460 человек заболели коронавирусомВ Киеве еще 1 460 человек заболели коронавирусом
В Индонезии из-за вулкана Левотоло эвакуировали около трех тысяч человекВ Индонезии из-за вулкана Левотоло эвакуировали около трех тысяч человек
В Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковидаВ Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковида
В Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавирусаВ Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавируса
В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусомВ Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом
Более 1300 британцев получили ошибочный результат теста на ковид из-за сбоев в системеБолее 1300 британцев получили ошибочный результат теста на ковид из-за сбоев в системе
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковидаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковида
В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)
Ковидный рекорд в Киеве - 1520 случаев за суткиКовидный рекорд в Киеве - 1520 случаев за сутки
Последние новости
Подгружаем последние новости