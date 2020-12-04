В Украине обнаружили еще более 15 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом
Выздоровели более 13 тысяч человек.
За 3 декабря в Украине обнаружили 15 131 новый случай заболевания коронавирусом. Из них болезнь подтвердили у 681 медика и 649 детей.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Также зафиксировано 235 летальных случаев, выздоровели 13 383 человека. Общее количество умерших - 13 195, заболевших - 787 891, выздоровевших - 397 809.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1374), Днепропетровской (1258) Одесской (1211), Запорожской (1106) и Киевской (988) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев - 76750 случаев;
- Винницкая область - 18 271 случай;
- Волынская область - 25 465 случаев;
- Днепропетровская область - 42224 случая;
- Донецкая область - 24 595 случаев;
- Житомирская область - 31 183 случая;
- Закарпатская область - 24 067 случаев;
- Запорожская область - 34 721 случай;
- Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
- Киевская область - 41 415 случаев;
- Кировоградская область - 5888 случаев;
- Луганская область - 6726 случаев;
- Львовская область - 48 819 случаев;
- Николаевская область - 20 358 случаев;
- Одесская область - 49 131 случай;
- Полтавская область - 24 532 случая;
- Ровенская область - 32 702 случая;
- Сумская область - 32 080 случаев;
- Тернопольская область - 29 007 случаев;
- Харьковская область - 58 030 случаев;
- Херсонская область - 11 398 случаев;
- Хмельницкая область - 31 412 случаев;
- Черкасская область - 25 492 случая;
- Черновицкая область - 34 710 случаев;
- Черниговская область - 20 327 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, что в Украине два дня подряд количество лиц, которые выздоровели от коронавирусной болезни, превышало количество заболевших в сутки.
Вчера Максим Степанов сообщил, что в Украине не планируют проводить общее тестирование населения на коронавирус. Впрочем, Министерство здравоохранения ставит целью увеличить количество ежедневных тестов.