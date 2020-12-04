В Кривом Роге произошел обвал на шахте, пострадали двое горняков

На шахте Терновская в Кривом Роге обвалилась порода, в результате чего присыпало двух работников шахты. Сейчас они находятся в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"3 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на шахте Терновская обвалилась порода, в результате чего присыпало двух работников шахты. Горняков из-под завала вытащили спасатели. Пострадавших доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Полиция по факту обрушения открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, 29 июня на шахте "Привольнянская" в Луганской области произошел обвал породы. В результате чрезвычайного происшествия погиб шахтер.