Киев вновь попал в двадцатку крупных городов с самым загрязненным воздухом

Киев оказался на 18-м месте в рейтинге. На первом - Дели.

В Киеве 3 декабря зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире в рейтинге мегаполисов.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair.

Киев оказался на 18-м месте. На первом - Дели.

Индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 120 при норме 50.

Уровень атмосферного загрязнения характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". При таком уровне людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.

Напомним, в апреле Киев занял четвертое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. В это время индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 133. У тайского города Чиангмай, занявшего первое место, индекс загрязнения воздуха составлял 169.

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