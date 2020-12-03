Киев вновь попал в двадцатку крупных городов с самым загрязненным воздухом
Киев оказался на 18-м месте в рейтинге. На первом - Дели.
В Киеве 3 декабря зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире в рейтинге мегаполисов.
Об этом свидетельствуют данные портала Iqair.
Киев оказался на 18-м месте. На первом - Дели.
Индекс загрязненности воздуха в столице Украины составляет 120 при норме 50.
Уровень атмосферного загрязнения характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". При таком уровне людям с заболеваниями дыхательной системы советуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха, а также исключить спортивные занятия на открытом воздухе.
Напомним, в апреле Киев занял четвертое место в рейтинге городов мира с самым грязным воздухом. В это время индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 133. У тайского города Чиангмай, занявшего первое место, индекс загрязнения воздуха составлял 169.