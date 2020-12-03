Умер звезда фильма "Безумный Макс" Хью Кияс-Берн

Актеру было 73.

Умер звезда фильма "Безумный Макс" Хью Кияс-Берн
Фото: USA TODAY

Умер актер Хью Кияс-Берн, известный по ролям знаковых злодеев в серии боевиков "Безумный Макс".

Об этом сообщает USA TODAY.

Джордж Миллер, режиссировавший оба фильма, вспомнил Кияс-Берна в комментарии USA TODAY.

"Хью был грозным, дерзким, теплым и добрым - и как артист, и как человек", - сказал Миллер. "Он нас всех так многому научил".

Актеру было 73.

Кияс-Берн известен по ролям злодеев в серии "Безумный Макс". Он сыграл Потрошителя в оригинальном фильме в 1979 году, а в 2015 году исполнил роль Несмертного Джо в "Дороге ярости" Джорджа Миллера.

Он также известен по ролям в сериалах "Моби Дик" и "На краю вселенной", а также в фильме "Там, где мечтают зеленые муравьи" Вернера Херцога.

Напомним, украинские кинокритики назвали "Безумный Макс: Дорога ярости" лучшим фильмом 2015 года.

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