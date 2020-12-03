Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - Крищенко

В случае отказа людей выполнять требования полиции, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Полиция может ограничить вход на Софийскую площадь на новогодние праздники, - Крищенко
Фото: npu.gov.ua

Чтобы не допустить массового скопления людей на новогодние праздники, правоохранители могут ограничить вход на Софийскую площадь в Киеве, где будет новогодняя елка.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сказал в интервью РБК-Украина.

"Полиция может ограничить доступ к территории, и они там не соберутся. Если будет введен такой запрет, то полиция по закону имеет право ограничить доступ людей к таким местам", - заявил он.

Крищенко также добавил, что в случае отказа людей выполнять требования полиции, предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

"Я уверен, что понимание обществом проблемы COVID сейчас уже стало намного глубже. Я думаю, люди поймут, что мы стараемся, в первую очередь, сохранить их здоровье", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. Обсуждение, когда именно его вводить, до сих пор продолжается.

По данным опроса, большинство украинцев поддерживают введение локдауна на новогодние праздники.

Львов отказывается усиливать карантинные ограничения на время зимних праздников, поскольку в этот период в городе "особая атмосфера". По словам мэра города Андрея Садового, "Рождество отменить нельзя".

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