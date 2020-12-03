В Киеве за сутки от ковида умерли 30 человек, 512 - выздоровели

В столице обнаружили еще 1 364 больных коронавирусом.

За прошедшие сутки, 2 декабря, в Киеве зафиксировали 30 связанных с коронавирусной болезнью смертей. Всего коронавирус унес жизни 1 369 киевлян.

Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

За прошедшие сутки в столице обнаружили еще 1 364 больных коронавирусом.

Заболели 785 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 460 мужчин в возрасте от 18 до 91 года, 63 девочки от 1 месяца до 17 лет и 56 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Заболели, в частности, 40 медиков. Были госпитализированы 76 пациентов.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском (354), Подольском (146) и Дарницком (142) районах.

Выздоровели за минувшие сутки 512 человек. Всего коронавирус побороли 24 275 жителей Киева .

С начала пандемии в Киеве обнаружили 75 376 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, что в Украине второй день подряд от ковида оправилось больше людей, чем заболело. За минувшие сутки обнаружили 14 496 новых случаев болезни, выздоровели 15 372 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 364), Запорожской (1 060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

За все время пандемии в Украине заболело уже 772 760 человек, выздоровело 384 426, умерло 12 960.