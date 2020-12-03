Полицейским, напавшим во Львове на двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Полицейским, напавшим во Львове на двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении
Фото: nikvesti.com

Трем полицейским, избившим в центре Львова двух ветеранов боевых действий, сообщено о подозрении в групповом хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликта нанесли телесные повреждения двум 36-летним мужчинам", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове возбудило из-за этого уголовное производство.

По данным Радио Свобода, пострадавшие ветераны - Андрей Мочурад и Виктор Баранник. Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Бессимптомное течение коронавируса – основные признакиБессимптомное течение коронавируса – основные признаки
В Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественниковВ Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественников
В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусомВ Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом
За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковидаЗа прошедшие сутки в Украине зафиксировано 16 294 новых случая ковида
Ковидный рекорд в Киеве - 1520 случаев за суткиКовидный рекорд в Киеве - 1520 случаев за сутки
Блок рекламы


Похожие новости
Пяти полицейским вручили обвинительные акты по делу об изнасиловании в КагарлыкеПяти полицейским вручили обвинительные акты по делу об изнасиловании в Кагарлыке
В Польше ранили двух украинских студентов, они в тяжелом состоянииВ Польше ранили двух украинских студентов, они в тяжелом состоянии
В оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпасаВ оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпаса
Во Львове прощаются с режиссером Романом ВиктюкомВо Львове прощаются с режиссером Романом Виктюком
Трем киевским полицейским сообщено о подозрении в похищении человекаТрем киевским полицейским сообщено о подозрении в похищении человека
Во Львове скончалась одна из легендарных сестер БайкоВо Львове скончалась одна из легендарных сестер Байко
Во Львове полиция проверяет рестораны, вручают протоколы о нарушенияхВо Львове полиция проверяет рестораны, вручают протоколы о нарушениях
Во Львове с утра полицейские дежурят у самых больших рынковВо Львове с утра полицейские дежурят у самых больших рынков
Во Львове из-за нарушения карантина остановили концертВо Львове из-за нарушения карантина остановили концерт
В Днепре на шоссе произошла стрельба: двух человек задержалиВ Днепре на шоссе произошла стрельба: двух человек задержали
Последние новости
Подгружаем последние новости