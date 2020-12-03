Полицейским, напавшим во Львове на двух ветеранов АТО, сообщили о подозрении

Трем полицейским, избившим в центре Львова двух ветеранов боевых действий, сообщено о подозрении в групповом хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

"Установлено, что 16 ноября этого года трое сотрудников полиции из Тернопольской, Черновицкой и Волынской областей в возрасте 19-20 лет навеселе во внерабочее время на проспекте Свободы, грубо нарушая общественный порядок, при внезапном конфликта нанесли телесные повреждения двум 36-летним мужчинам", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

Ранее территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове возбудило из-за этого уголовное производство.

По данным Радио Свобода, пострадавшие ветераны - Андрей Мочурад и Виктор Баранник. Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.