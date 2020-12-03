На Житомирщине в общежитии профессионального лицея произошел пожар, погиб человек

В городе Малин Житомирской области в общежитии профессионального лицея произошел пожар. В одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины.

Фото: ГСЧС

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

"2 декабря в 19:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Малинского профессионального лицея в г. Малин, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, находящейся в семейной части, горит кровать. Там же они обнаружили тело мужчины 1963 г.р. без признаков жизни, по предварительной информации - бывшего работника лицея", - говорится в сообщении .

Спасатели эвакуировали четырех человек, которым медицинская помощь не понадобилась.

В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 - ликвидирован. Огнем уничтожена комната площадью 15 кв. м и повреждены стены.

Фото: ГСЧС

К ликвидации возгорания привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы специальной и пожарной техники.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

Как сообщали, в Днепре от пожара в общежитии пострадали шесть человек. Пожарные спасли десятерых и еще 30 эвакуировали.