На Житомирщине в общежитии профессионального лицея произошел пожар, погиб человек
Попередня причина пожежі - необережність під час куріння.
В городе Малин Житомирской области в общежитии профессионального лицея произошел пожар. В одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины.
Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.
"2 декабря в 19:21 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Малинского профессионального лицея в г. Малин, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи. По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, находящейся в семейной части, горит кровать. Там же они обнаружили тело мужчины 1963 г.р. без признаков жизни, по предварительной информации - бывшего работника лицея", - говорится в сообщении .
Спасатели эвакуировали четырех человек, которым медицинская помощь не понадобилась.
В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 - ликвидирован. Огнем уничтожена комната площадью 15 кв. м и повреждены стены.
К ликвидации возгорания привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы специальной и пожарной техники.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
Как сообщали, в Днепре от пожара в общежитии пострадали шесть человек. Пожарные спасли десятерых и еще 30 эвакуировали.
Напомним, в декабре прошлого года в Киеве из-за пожара в общежитии Национального авиационного университета эвакуировали 300 студентов.