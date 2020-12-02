В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

Зафиксировано "спорадическое географическое распространение гриппа".

В Украине почти 200 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю
Фото: Макс Требухов

За период с 23 по 29 ноября острыми респираторными вирусными инфекциями в Украине заболело 199 277 человек, из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За прошедшую неделю в Украине ОРВИ заболели 199 277 человек, из них 39,5% - дети в возрасте до 17 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 524,5 на 100 тысяч населения, что на 8,6% больше эпидемического порога по Украине" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в стране зафиксировано спорадическое географическое распространение гриппа.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 5 из 16 образцов материалов определены вирусы гриппа: 1 - типа А(Н1)pdm09, 3 - типа B.

Сообщений о летальных случаях не поступало.

За прошедшую неделю против гриппа вакцинировано 17 644 человека. С начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 101 145 человек.

Всего с начала эпидемического сезона с 28 сентября по 22 ноября 2020 года переболело 3,4% населения страны; госпитализированы 1,5% заболевших, из них 7 486 - дети до 17 лет. Летальных исходов не зарегистрировано.

В октябре в Минздраве прогнозировали 35 тысяч случаев вирусной заболеваемости в Украине в сутки в худшем случае. Прогноз включает как заболевание коронавирусом, так и гриппом.

Также Минздрав предупреждал, что COVID-19 и гриппом можно заразиться одновременно, и тогда существует риск тяжелого поражения легких, сложного течения болезни и даже смерти.

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