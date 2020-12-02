Пяти полицейским вручили обвинительные акты по делу об изнасиловании в Кагарлыке

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

По делу об изнасиловании и пытках в полицейском участке в Кагарлыке Киевской области вручены обвинительные акты.

Об єтом информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Бывшему начальнику отделения полиции, его заместителю-начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативным сорудникам вручены обвинительные акты за совершение: пыток (ст. 127 УК Украины); насильственного исчезновения (ст. 146-1 УК Украины); изнасилования (ст. 152 УК Украина)", - говорится в сообщении.

В случае доказательства вины им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

16 ноября ГБР сообщало о завершении досудебного расследования по этому делу.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергея Сулиму и Николая Кузива задержали после того, как женщина дала показания об избиении и изнасиловании правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи объяснений по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских. Они не имеют права на залог. 22 июня им уточнили подозрение - сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации.

После начала досудебного расследования начали поступать сообщения о фактах пыток, которые происходили в Кагарлицком отделении полиции. Весь личный состав Кагарлицкого отдела полиции был выведен за штат для дальнейшей аттестации каждого работника.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлицком отделении полиции уволены 10 сотрудников.