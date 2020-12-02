ВОЗ ужесточила правила ношения масок

В плохо проветриваемых помещениях маски советуют носить всегда, независимо от дистанции.

ВОЗ ужесточила правила ношения масок
Фото: Макс Требухов

Всемирная организация здравоохранения ужесточила правила ношения масок во время пандемии. В обновленном руководстве по использованию медицинских масок во время распространения коронавируса рекомендовано носить маски внутри и вне помещений, если при этом невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Новые правила ношения масок опубликованы на сайте ВОЗ.

В частности, отмечается, что людям следует носить маски вне помещений, если невозможно соблюдать дистанцию как минимум метр. Также маску необходимо надевать в помещениях, таких, как школы и магазины, если внутри нельзя соблюдать дистанцию.

В плохо проветриваемых помещениях ВОЗ советует носить маски всегда, независимо от дистанции.

Эти рекомендации ВОЗ распространяются на взрослых и детей старше 12 лет. Люди из групп риска (пожилые и имеющие хронические заболевания) должны носить маску при невозможности соблюдать дистанцию.

Детям до пяти лет ВОЗ не рекомендует носить маску. Для детей старшего возраста - от 6 до 11 лет - решение о ношении маски должно приниматься, исходя из эпидемиологической обстановки и умения ребенка обращаться с маской, а также возможности контроля со стороны взрослого.

Ранее в ВОЗ заявляли, что, если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет.

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