Браконьера-”инноватора” задержали в Киеве (видео)

Сегодня ночью, 2 декабря, сотрудники рыбоохранного патруля Киевщины обнаружили в заливе “Верблюд” Каневского водохранилища браконьера. Житель столицы добывал рыбу с лодки запрещенным методом багрения.

Об этом KV стало известно из сообщения на странице Киевского рыбоохранного патруля в соцсети Фейсбук.

“За свою практику такого еще не встречали. Гражданин самостоятельно смастерил орудия лова, нацепив 10 ед. “драча” на весла. Но такой креатив не получил одобрения рыбоохранителей, так как метод багрения запрещен. Поэтому на нарушителя составлен админматериал и будет направлено в суд”, – прокомментировал начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин.

Происшествие произошло в Оболонском районе Киева . На мужчину оформлен протокол по ч. 4 ст. 85 КУоАП (грубое нарушение Правил рыболовства). Лодка и орудия лова были изъяты.

Напомним, на прошлой неделе из акватории Киевского водохранилища изъяли 59 раколовок. Раков, которые находились в орудиях лова, выпустили в природную среду.

Фото: фейсбук Владимира Мухина