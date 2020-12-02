Киевские патрульные задержали женщину, принимавшую наркотики за столиком в ТРЦ

Правоохранители прибыли на вызов из-за драки.

Киевские патрульные задержали женщину, принимавшую наркотики за столиком в ТРЦ
Фото: facebook.com/kyivpatrol

В Киеве патрульные задержали женщину, публично употреблявшую вещества, похожие на наркотики.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во вторник вечером патрульные приехали на вызов из-за драки в торговом центр на улице Декабристов. Как оказалось, участники конфликта самостоятельно уладили его до приезда правоохранителей.

"Патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок. У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом", - сообщили патрульные.

Фото: facebook.com/kyivpatrol

Фото: facebook.com/kyivpatrol

На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик. Патрульные ее задержали и вызвали на место следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции.

Напомним, в сентябре полиция задержала мужчину, пытался квадрокоптером доставить наркотики в Лукьяновское СИЗО.

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