Украинский актер Олег Модзелевский умер от коронавируса

Ему было 66 лет.

Украинский актер театра и кино Олег Модзелевский умер от осложнений коронавирусной болезни. Ему было 66 лет.

Об этом в фейсбуке сообщил фотограф Сергей Рыжков.

"С грустью узнал, что ковид унес жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского", - написал Рыжков.

Олег Модзелевский родился в 1954 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. В 1995 году получил специальность кинооператора в мастерской В.А. Черняховского.

С 2007 года работал в Театре сатиры при центре творческих инициатив Киева. Снялся в таких украинских фильмах: "Городской пейзаж", "Возвращение Мухтара", "Деревенский романс", "Биение сердца", "Порох и Дробь", "Я подарю тебе рассвет". В основном он играл монахов, священников и других церковных служителей.

На счету Модзелевского много ролей в театре. Также он занимался операторской работой, увлекался живописью и фотографией.

Напомним, 17 ноября в московской больнице от осложнений ковида умер театральный режиссер Роман Виктюк. 23 ноября его похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

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