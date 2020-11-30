Из акватории Киевского водохранилища изъяли 59 раколовок
На прошлой неделе из акватории Киевского водохранилища изъяли 59 раколовок. Раков, которые находились в орудиях лова, выпустили в природную среду.
Об этом
26 ноября во время рейда Киевского рыбоохранного патруля совместно с неравнодушным гражданином было выявлено нарушение природоохранного законодательства.
Так, на Киевском водохранилище, в районе урочища Ошитки и о. Голодный в Вышгородском районе Киевской области, были обнаружены и изъяты раколовки в количестве 59 шт. Раков, которые находились в орудиях лова, выпустили в природную среду.
Отмечается, что владельца раколовок установить не удалось. Оформлен акт обнаружения и изъятия бесхозного имущества.
В Киевском рыбоохранном патруле напомнили, что, если вы заметили нарушение правил любительского или промышленного рыболовства или порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов, следует сообщать на “горячую линию” по телефону: (099) 341-73-18.
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Фото: Киевский рыбоохранный патруль