Из акватории Киевского водохранилища изъяли 59 раколовок

Из акватории Киевского водохранилища изъяли 59 раколовок

На прошлой неделе из акватории Киевского водохранилища изъяли 59 раколовок. Раков, которые находились в орудиях лова, выпустили в природную среду.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевского рыбоохранного патруля. 

26 ноября во время рейда Киевского рыбоохранного патруля совместно с неравнодушным гражданином было выявлено нарушение природоохранного законодательства.

Так, на Киевском водохранилище, в районе урочища Ошитки и о. Голодный в Вышгородском районе Киевской области, были обнаружены и изъяты раколовки в количестве 59 шт. Раков, которые находились в орудиях лова, выпустили в природную среду.

Отмечается, что владельца раколовок установить не удалось. Оформлен акт обнаружения и изъятия бесхозного имущества.

В Киевском рыбоохранном патруле напомнили, что, если вы заметили нарушение правил любительского или промышленного рыболовства или порядка приобретения или сбыта водных биоресурсов, следует сообщать на “горячую линию” по телефону: (099) 341-73-18.

Как сообщала KV, с 10 декабря 2020 года устанавливается запрет на лов раков в рыбохозяйственных водных объектах в районе деятельности Киевского рыбоохранного патруля. Запрет на вылов раков продлится по 15 июня 2021 года.

Фото: Киевский рыбоохранный патруль


Сергей Албул, КиевВласть

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