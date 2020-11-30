В Киеве еще 1 460 человек заболели коронавирусом

В Киеве за прошедшие сутки зафиксировали 1 460 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил в Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

"Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 70 478.

Заболели:

783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет

515 мужчин в возрасте от 19 до 89 лет

99 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 63 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.

Заболели в том числе и 62 медика ", - говорится в сообщении.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 86 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли 13 человек. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1292 киевлянина.

Выздоровели за прошедшие сутки 88 жителей столицы. Всего коронавирус преодолели 22 843 киевлянина.

"В стационарах медучреждений города лечатся 2 222 больных коронавирусом. Из них 35 детей. 926 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1335 человек. Под аппаратами ИВЛ - 31 больной. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - 57%", - добавил Кличко.

Фото: пресс-служба КГГА