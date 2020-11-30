Количество больных ковидом в мире превысило 63 млн человек

От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 465 186 пациентов.

Количество больных ковидом в мире превысило 63 млн человек
Фото: terminovo.te.ua

По состоянию на утро 30 ноября в мире зарегистрировали 502 335 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Умерли за сутки 7299 пациентов.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Всего в мире зафиксировано 63 072 905 случаев инфицирования. От осложнений, вызванных вирусом, умерли 1 465 186 пациентов. Вылечились 43,5 млн.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, РоSSия и Франция. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине зафиксировали 9946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская считает, что Украине еще далеко до пика эпидемии, который, по ее словам, начнется в декабре - январе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, если 95% людей будут носить маски во время пандемии коронавируса, не будет необходимости в локдаунах.

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