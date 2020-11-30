На Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии

Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы.

?На Львовщине пограничники задержали россиянина, который перевозил нелегалов из Азии
Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Львовского отряда недалеко от границы с Польшей задержали автомобиль с тремя нелегалами.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Во время несения службы пограничный наряд отдела «Сянки» остановил автомобиль марки «Фольксваген» на автодороге «Львов - Ужгород» под управлением гражданина РоSSийской Федерации. В автомобиле кроме водителя находилось трое иностранцев. Пассажиры не могли четко указать цель и маршрут своего следования, но не все имели документы", - говорится в сообщении.

Два человека назвались гражданами Узбекистана, еще один - гражданин Таджикистана - имел при себе документы.

В багажнике автомобиля также были найдены вещи и запас продуктов питания.

Нарушителей доставили в пограничное подразделение для составления материалов по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Действия водителя, гражданина РФ, который имел при себе вид на жительство в Украине, подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьей 206-1 КоАП "Незаконная перевозка иностранцев и лиц без гражданства по территории Украины" и ст. 202 Ч.-1 КоАП "Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда".

Напомним, в конце октября пограничники Харьковского отряда задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу - пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РФ.

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