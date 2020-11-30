В Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковида

Госпитализировали 1 161 пациента.

В Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковида
Фото: dw.com

По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине зафиксировали 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях. За сутки были госпитализированы 1161 человек. 114 пациентов умерли, 5 771 - выздоровел.

Тестирований за сутки проведено - 31 901 (в частности методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611).

За все время пандемии заболело - 732 625 человек; 345 149 - выздоровели. 12 327 пациентов умерли.

Всего за это время было проведено 4 528 772 ПЦР-тестирования.

Статистика в регионах:

  • г. Киев - 70478 случаев;
  • Черниговская область - 18 375 случаев.
  • Винницкая область - 17 405 случаев;
  • Волынская область - 24 135 случаев;
  • Днепропетровская область - 38 789 случаев;
  • Донецкая область - 22 807 случаев;
  • Житомирская область - 29 911 случаев;
  • Закарпатская область - 23 193 случая;
  • Запорожская область - 30 875 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
  • Киевская область - 37 687 случаев;
  • Кировоградская область - 5286 случаев;
  • Луганская область - 6274 случая;
  • Львовская область - 46 078 случаев;
  • Николаевская область - 18 535 случаев;
  • Одесская область - 44 949 случаев;
  • Полтавская область - 22 055 случаев;
  • Ровенская область - 30 956 случаев;
  • Сумская область - 28 831 случай;
  • Тернопольская область - 27 849 случаев;
  • Харьковская область - 55 341 случай;
  • Херсонская область - 10 149 случаев;
  • Хмельницкая область - 29 577 случаев;
  • Черкасская область - 22 924 случая;
  • Черновицкая область - 33732 случая;

Напомним, инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания, и на самом деле инфицированных людей гораздо больше. По ее словам, Украина еще далека от пика эпидемии коронавируса, который, по ее словам, наступит в декабре-январе.

По состоянию на 29 ноября, Украина заняла 17-е место в мире по количеству больных ковидом, перед ней - ЮАР. По состоянию на 29 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано 12 978 новых случаев инфицирования.

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