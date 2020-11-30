В Украине за сутки обнаружили 9 946 новых случаев ковида
Госпитализировали 1 161 пациента.
По состоянию на утро понедельника, 30 ноября, в Украине зафиксировали 9 946 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 570 детей и 360 медработников.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1460), Днепропетровской (1138), Одесской (818), Запорожской (725) и Киевской (691) областях. За сутки были госпитализированы 1161 человек. 114 пациентов умерли, 5 771 - выздоровел.
Тестирований за сутки проведено - 31 901 (в частности методом ПЦР - 26 290, методом ИФА - 5 611).
За все время пандемии заболело - 732 625 человек; 345 149 - выздоровели. 12 327 пациентов умерли.
Всего за это время было проведено 4 528 772 ПЦР-тестирования.
Статистика в регионах:
- г. Киев - 70478 случаев;
- Черниговская область - 18 375 случаев.
- Винницкая область - 17 405 случаев;
- Волынская область - 24 135 случаев;
- Днепропетровская область - 38 789 случаев;
- Донецкая область - 22 807 случаев;
- Житомирская область - 29 911 случаев;
- Закарпатская область - 23 193 случая;
- Запорожская область - 30 875 случаев;
- Ивано-Франковская область - 36 434 случая;
- Киевская область - 37 687 случаев;
- Кировоградская область - 5286 случаев;
- Луганская область - 6274 случая;
- Львовская область - 46 078 случаев;
- Николаевская область - 18 535 случаев;
- Одесская область - 44 949 случаев;
- Полтавская область - 22 055 случаев;
- Ровенская область - 30 956 случаев;
- Сумская область - 28 831 случай;
- Тернопольская область - 27 849 случаев;
- Харьковская область - 55 341 случай;
- Херсонская область - 10 149 случаев;
- Хмельницкая область - 29 577 случаев;
- Черкасская область - 22 924 случая;
- Черновицкая область - 33732 случая;
Напомним, инфекционист, завкафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская считает, что официальная статистика не отражает реальных масштабов заболевания, и на самом деле инфицированных людей гораздо больше. По ее словам, Украина еще далека от пика эпидемии коронавируса, который, по ее словам, наступит в декабре-январе.
По состоянию на 29 ноября, Украина заняла 17-е место в мире по количеству больных ковидом, перед ней - ЮАР. По состоянию на 29 ноября 2020 года в Украине было зафиксировано 12 978 новых случаев инфицирования.