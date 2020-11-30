В “Борисполе” у роSSиянина изъяли почти 27 кг табака для кальяна

В аэропорту “Борисполе” у россиянина изъяли почти 27 кг табака для кальяна. Гражданин РоSSии прибыл в Украину из Турции.

Об этом KV стало известно из сообщения Киевской таможни.

Инспекторами Киевской таможни Гостаможслужбы в пункте пропуска “Борисполь” зафиксирована попытка незаконного ввоза россиянином, который прилетел в Украину из из Турции, партии табака для кальяна. Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему “зеленый коридор”.

Во время таможенного контроля на вопрос таможенников авиапассажир ответил, что с собой личные вещи, и сообщил, что никаких запрещенных или ограниченных к перемещению товаров он с собой не имеет.

Отмечается, что 96 пакетов с желеобразной смесью разного веса и оттенков без заводской упаковки и как таковых идентификационных признаков (со слов пассажира – табак для кальянов), а также 32 картонные пачки с табаком для кальянов с надписями “DARKSIDE TOBACCO” разного веса было обнаружено таможенниками во время проверки багажа гражданина на сканере.

Как сообщил пассажир, он является врачом по специальности, прилетел в Украину к товарищу, которому и привез в подарок 27 кг табака.

Таможенники напомнили, что, согласно украинскому таможенному законодательству, граждане, достигшие 18-летнего возраста, могут ввозить на таможенную территорию Украины без уплаты таможенных платежей и без письменного декларирования в количестве из расчета на одного человека – 200 сигарет или 50 сигар или 250 граммов табака или эти изделия в наборе общим весом, не превышающим 250 граммов.

Поэтому пассажиру было пропущено 1 пачку табака для кальяна “DARKSIDE TOBACCO” весом 250 граммов. Остальной табак для кальянов Киевской таможней изъяты до решения суда по протоколу о нарушении таможенных правил.

Фото: Киевская таможня