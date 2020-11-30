Украина на 17-м месте в мире по количеству больных ковидом, перед ней – ЮАР

В мире зафиксировано 62 663 415 случаев ковида, излечилось 43 281 445 человек.

По состоянию на 29 ноября количество смертей от коронавируса возросло до 1 459 902.

Об этом свидетельствуют данные портала worldometers.info.

Всего в мире зафиксировано 62 663 415 случаев ковида, излечилось 43 281 445 человек.

Украина – на 17-м месте с 722 679 случаями. На 16-м месте оказалась ЮАР (785 139 случаев), на 18-м - Турция (578 347 случаев).

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Больше всего больных в США - 13,6 млн, Индии - 9,4 млн и Бразилии - 6,3 млн грн.

Более 2 млн инфицированных - во Франции и РоSSии и более 1 млн - в Испании , Великобритании, Италии, Аргентине, Колумбии, Мексике и Германии.

Напомним, на 29 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев коронавируса.

Госпитализировано 1561 человека, летальных случаев - 120, выздоровели - 4 243 человека и осуществлено 49 180 тестирований.