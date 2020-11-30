Детское "Евровидение-2020" выиграла представительница Франции

В Варшаве состоялся детский песенный конкурс "Евровидение-2020". В связи с пандемией коронавируса, нынешний финал Детского Евровидения состоялся в онлайн-режиме. Кроме записанных номеров участников конкурса, зрители увидели живые включения.

В песенном соревновании приняли участие представители Польши , Украины, Беларуси, Франции, Грузии, Испании , Нидерландов, Казахстана, Мальты, РоSSии и Сербии.

Победу на конкурсе одержала представительница Франции Валентина с песней J'imagine. Она набрала 200 голосов зрителей.

Второе и третье место в песенном конкурсе получили представители Казахстана и Испании .

Украину представлял 14-летний Александр Балабанов с песней "Открывай" и занял 7-е место, получив 106 баллов.

Напомним, в прошлом году Украину на детском Евровидении представляла София Иванько с песней The Spirit оf Music. Она заняла 15-е место.

Детский песенный конкурс "Евровидение" - ежегодный международный конкурс для детей до 15 лет, в котором участвует по одному представителю от каждой из стран-членов Европейского вещательного союза.