В Сингапуре родился малыш с иммунитетом к коронавирусу

Малыш с врожденным иммунитетом к коронавирусу появился на свет в Сингапуре. Анализ крови новорожденного показал наличие антител к СOVID-19, сообщило местное издание Straits Times.

Как выяснилось, мама малыша, 31-летняя Селин Нг-Чан, переболела коронавирусом еще в марте, будучи на десятой неделе беременности. Они тогда всей семьей отдыхали в Европе и оттуда привезли инфекцию. Мужчины – ее муж и отец, избежали заболевания. А вот женская половина семьи – она, ее мать и дочь, подхватили коронавирус. У Селин, несмотря на беременность, болезнь протекала не тяжело, и через пару недель ее выписали из больницы.

Не считая инцидента с коронавирусом, беременность у нее прошла нормально, и 7 ноября в Национальной университетской больнице (NUH) Селин родила здорового малыша, которого счастливые родители назвали Олдрином. Но самая большая неожиданность их ожидала, когда младенцу сделали анализ крови. Оказалось, в крови у него полно антител к коронавирусу.

"Это очень интересно. Его педиатр сказал, что мои антитела к коронавирусу исчезли, но у Олдрина есть антитела к COVID-19. Мой врач подозревает, что я передала ему свои антитела к COVID-19 во время беременности", - рассказала мать.

Врачи предполагают, что благодаря наличию антител малыш может иметь врожденный иммунитет к коронавирусу. Возможно, таким же иммунитетом обладают и другие дети, уже успевшие родиться от матерей, которые переболели COVID-19. Хотя, конечно, делать обобщения пока преждевременно, ибо таких случаев еще немного.

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