Из-за трагедии на Львовщине проверят оборудование во всех больницах страны

В Жовковскую районную больницу, где умерли двое пациентов из-за отключения аппаратов ИВЛ, Министерство охраны здоровья направит комиссию для проверки всех обстоятельств происшествия.

Об этом в соцсети Facebook написал руководитель МОЗ Максим Степанов.

"Также проверки оборудования будут проведены во всех больницах по всей стране. Такие ситуации недопустимы. Работу комиссии буду держать на личном контроле ", - заявил он.

Напомним, 27 ноября в Жовковской больнице в период с 17:50 до 19:10 не было электроснабжения. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

Правоохранители установили, что в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако они задействованы не были.

По факту следователи Жовковского отделения полиции под процессуальным руководством Червоноградской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий инициировал представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом - об освобождении главного врача медицинского учреждения.