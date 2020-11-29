В Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественников

Парень сдался полиции в Жешуве.

В Польше арестовали украинца, ранившего своих соотечественников
Фото: podkarpacka.policja.gov.pl

В отделение полиции в Жешуве пришел 19-летний украинец, которого подозревали в нанесении ранений двум своим соотечественникам.

Об этом сообщили в полиции Подкарпатского воеводства Польши.

Парня арестовали.

"19-летний гражданин Украины, который со вчерашнего вечера (пятницы) находился в розыске, в субботу утром обратился в полицейский участок в Жешуве", - заявили в полиции.

Напомним, 27 ноября в Жешуве на юге Польши в результате ранения, вероятно, ножом, пострадали двое украинских студентов, 19 и 21 лет.

Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Чрезвычайное происшествие случилось в квартире, которую арендовали студенты.

Позже польские правоохранители объявили в розыск украинца Александра Сытника, который может быть подозреваемым в нападении. Они, в частности, опубликовали его фото.

В сентябре 2019 года в Польше жестоко избили украинского студента. На 19-летнего юношу напали из-за того, что он из Украины. Гражданина Украины доставили в больницу, где ему оказали помощь.

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