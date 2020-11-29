На Львовщине двое пациентов умерли из-за отключения аппаратов ИВЛ, открыто уголовное производство

Глава Львовской облгосадминистрации инициирует представление об увольнении председателя Жовковской РГА.

На Львовщине двое пациентов умерли из-за отключения аппаратов ИВЛ, открыто уголовное производство

Во Львовской области следователи открыли уголовное производство по факту смерти двух пациентов в Жовковской больнице.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Львовской области.

Установлено, что 27 ноября в период с 17:50 до 19:10 в больнице не было электроснабжения. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, которые были подключены к аппаратам ИВЛ.

Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

Также правоохранители установили, что в больнице имеются два электрических генератора на случай аварийного отключения света. Однако они задействованы не были.

По факту следователи Жовковского отделения полиции под процессуальным руководством Червоноградской местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, - лишение свободы на срок до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в комментарии “Украинской правде”, что когда в больнице исчезла электроэнергия, то генераторы, специально предусмотренные для таких случайностей, не включились. Медикам пришлось делать пациентам вентиляцию легких вручную, с помощью дыхательных мешков, пытаясь заменить действие аппаратов ИВЛ. Однако поскольку состояние больных было тяжелым, их не удалось спасти. Электроснабжение отсутствовало около одного часа.

"Все больницы во время пандемии должны быть готовы к таким внештатным ситуациям. Будем разбираться и делать кадровые выводы, в том числе и на уровне райгосадминистрации", - сказал он.

Председатель Львовской ОГА Максим Козицкий так прокомментировал ситуацию: "В больнице имеются два электрических генератора, которые можно применять при аварийных отключениях света. Один электрогенератор подключен к электросети в родильном отделении. А второй электрогенератор на момент приезда следственно-оперативной группы и по словам самих работников медицинского учреждения, находился почему-то в гаражном помещении на территории больницы и не был подключен к электросети".

При отобрании первичных показаний следственно-оперативной группой руководство медучреждения пояснило, что генератор не был задействован в реанимационном отделении, поскольку в нем не было необходимости. В Жовковской РЭС, когда погас свет, медучреждение якобы заверили, что электроэнергии не будет в течение 20 мин.

"Инициирую представление об увольнении председателя Жовковской РГА, а перед Жовковским районным советом инициирую увольнение главного врача медицинского учреждения. Также департаментом здравоохранения Львовской ОГА начата служебная проверка в отношении действий медицинских работников Жовковской ЦРБ. Соболезнования родным и близким", - добавил Козицкий.

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