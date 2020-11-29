В Украине за сутки выявлено около 13 тысяч новых носителей коронавируса

По состоянию на 9:00 29 ноября в Украине за сутки выявлено 12 978 новых носителей коронавируса. В частности, заболели 599 детей и 408 медработников.

Об этом KV стало известно из сообщения Министерства здравоохранения.

Сообщается. что за минувшие сутки:

госпитализировано – 1 561 человек;зафиксировано летальных случаев – 120;выздоровело – 4 243 человека;проведено тестирований за сутки – 49 180 (в том числе методом ПЦР – 39 233, методом ИФА – 9 947).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 740), Одесской (1 280), Днепропетровской (1 164), Запорожской (854) и Киевской (782) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев

– 69 018 случаев;Винницкая область – 17 272 случая;Волынская область – 23 905 случаев;Днепропетровская область – 37 651 случай;Донецкая область – 22 602 случаи;Житомирская область – 29 590 случаев;Закарпатская область – 23 065 случаев;Запорожская область – 30 150 случаев;Ивано-Франковская область – 35 930 случаев;Киевская область – 36 996 случаев;Кировоградская область – 5085 случаев;Луганская область – 6 239 случаев;Львовская область – 45 636 случаев;Николаевская область – 18173 случая;Одесская область – 44 131 случай;Полтавская область – 21 779 случаев;Ровенская область – 30 807 случаев;Сумская область – 28 185 случаев;Тернопольская область – 27 662 случая;Харьковская область – 55 221 случай;Херсонская область – 10 009 случаев;Хмельницкая область – 29 419 случаев;Черкасская область – 22 529 случаев;Черновицкая область – 33 512 случаев;Черниговская область – 18 113 случаев.

За все время пандемии в Украине:

заболели – 722 679 человек;выздоровели- 339 378 человек;летальных случаев – 12 213;проведено ПЦР-тестов – 4 502 482.

Напомним, 28 ноября в Украине зафиксирован очередной рекорд по количеству новых носителей коронавируса за сутки – 16 294. В частности, заболели 689 детей и 631 медработник.

Фото: открытые источники