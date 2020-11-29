В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом

Умерли 11 человек.

В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом
Фото: пресслужба Київської міськради

Количество выявленных больных коронавирусом в Киеве за прошедшие сутки составила 1 740. Умерли 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229. В Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев.

В больницы столицы госпитализированы 93 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 92 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 69 018. Коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева. За период пандемии умерли 1 279 человек.

Напомним, 27 ноября в Киеве еще 1 739 выявлено больных коронавирусом, умерли 15 человек.

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