В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом

Количество выявленных больных коронавирусом в Киеве за прошедшие сутки составила 1 740. Умерли 11 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229. В Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев.

В больницы столицы госпитализированы 93 пациента.

Выздоровели за минувшие сутки 92 человека.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 69 018. Коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева . За период пандемии умерли 1 279 человек.