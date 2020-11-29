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2020-11-29
В Киеве за сутки выявили 1 740 больных коронавирусом
Умерли 11 человек.
Фото: пресслужба Київської міськради
Количество выявленных больных коронавирусом в Киеве за прошедшие сутки составила 1 740. Умерли 11 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 303, в Соломенском - 229. В Подольском и Святошинском районах - по 210 случаев.
В больницы столицы госпитализированы 93 пациента.
Выздоровели за минувшие сутки 92 человека.
Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 уже 69 018. Коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева. За период пандемии умерли 1 279 человек.
Напомним, 27 ноября в Киеве еще 1 739 выявлено больных коронавирусом, умерли 15 человек.