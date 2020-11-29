За минувшие сутки от коронавируса скончалось 11 киевлян

За минувшие сутки от коронавируса скончалось 11 киевлян

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 1 740 новых носителей COVID-19. В том числе у 69 медиков. 11 человек умерли. 

Об этом KV стало известно из сообщения мэра Киева Виталия Кличко.

“Выздоровели за минувшие сутки 92 человека. Всего коронавирус преодолели 22 755 жителей Киева”, – сообщил Кличко.

По его словам, среди заболевших: 

987 женщин в возрасте от 18 до 91 года650 мужчин в возрасте от 18 до 97 лет56 девочек от 2 до 17 лет47 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

В больницы столицы госпитализировали 92 пациента. Другие – на самоизоляции под контролем врачей.

Он отметил, что больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Деснянском районе – 303, в Соломенском – 229. В Подольском и Святошинском районах – по 210 случаев.

Всего коронавирус унес жизни 1 279 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 69 018.

Ранее KV сообщала, что 26 ноября ушел из жизни директор коммунального предприятия Киевского областного совета “Киевский областной онкологический диспансер” Олег Ременник. Причиной стала коронавирусная болезнь.

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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