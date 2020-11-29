Умер исполнитель роли Дарта Вейдера в “Звездных войнах”

Актеру было 85 лет.

28 ноября умер британский актер, бодибилдер и тяжелоатлет Дэвид Проуз, сыгравший Дарта Вейдера в оригинальной трилогии "Звездных войн".

Как информирует страница актера в Википедии, он умер на 85-м году жизни, после непродолжительной болезни.

Проуз родом из Бристоля. В юности посещал Бристольскую грамматическую школу.

Перед работой в кино он тренировал Кристофера Рива для роли Супермена.

Фото: bbc.com

Первой ролью Проуз в кино стала роль монстра Франкенштейна в "Казино Рояль" по роману Яна Флеминга о Джеймсе Бонде в 1967 году.

В Британии Проуз также знаменит ролью супергероя по имени Человек Кодекса Зеленого Креста - персонажа, который объяснял детям правила дорожного движения. За эту роль Проуз получил Орден Британской империи.

Фото: twitter.com/BowingtonM

Напомним, на 90-м году жизни умерла выдающаяся украинская певица, народная артистка Украины, профессор Львовской национальной музыкальной академии им. Н. Лысенко, одна из легендарного трио сестер Байко (Нина, Мария, Даниила) Мария Байко.