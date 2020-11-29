От ковид умер 38-летний полицейский с Киевщины

Старший сержант полиции Бориспольского отдела полиции Виктор Кириченко умер в больнице.

От ковид умер 38-летний полицейский с Киевщины
Фото: 2day.kh.ua

38-летний старший сержант полиции Бориспольского отдела полиции Виктор Кириченко умер от осложнений коронавирусной инфекции в больнице.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в соцсети Facebook.

"18 лет Виктор Иванович отдал службе в полиции. Мы потеряли добросовестного и ответственного работника, товарища и коллегу по службе. Выражаю искренние соболезнования семье и близким ", - написал он.

Напомним, по состоянию на 29 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 1 561 человек, летальных случаев - 120, выздоровели - 4 243 человека и осуществлено 49 180 тестирований.

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