Новостей.COM ⇒
2020-11-29
От ковид умер 38-летний полицейский с Киевщины
Старший сержант полиции Бориспольского отдела полиции Виктор Кириченко умер в больнице.
Фото: 2day.kh.ua
38-летний старший сержант полиции Бориспольского отдела полиции Виктор Кириченко умер от осложнений коронавирусной инфекции в больнице.
Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в соцсети Facebook.
"18 лет Виктор Иванович отдал службе в полиции. Мы потеряли добросовестного и ответственного работника, товарища и коллегу по службе. Выражаю искренние соболезнования семье и близким ", - написал он.
Напомним, по состоянию на 29 ноября 2020 года в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев коронавируса.
Госпитализированы 1 561 человек, летальных случаев - 120, выздоровели - 4 243 человека и осуществлено 49 180 тестирований.