Ковидом заболели еще 213 украинских военных

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек.

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 213 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 183 человека.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего по состоянию на 28 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2 975 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 7 053 человека, летальных случаев - 26.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 736 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 105 человек.