Ковидом заболели еще 213 украинских военных
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек.
За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 213 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 30 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 183 человека.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Всего по состоянию на 28 ноября в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 2 975 человек.
Всего за время пандемии выздоровели - 7 053 человека, летальных случаев - 26.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 736 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 105 человек.