В Днепре возле кафе, работавшего вопреки запрету, произошла стрельба

Сегодня, 28 ноября в Днепре около 5 утра произошла стрельба возле кафе на ул. Короленко.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как выяснили полицейские, указанное заведение, несмотря на карантин, работало ночью по предварительной договоренности с администрацией. Пятеро отдыхающих попали в кафе через служебную дверь.

Фото: пресс-служба полиции

Уже под утро на улице между клиентами и охраной кафе возникла потасовка, в результате которой 37-летний охранник получил огнестрельные ранения и был доставлен в больницу. Еще три посетителя кафе получили ножевые ранения.

Фото: пресс-служба полицииї

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в кафе проводится обыск. С места преступления изъяты гильзы от травматического оружия.

Фото: пресс-служба полиции

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к хулиганским действиям.

Также установлено, что с начала ноября во время проведения профилактических мероприятий полицейские зафиксировали 8 фактов нарушения карантинных норм со стороны администрации указанного учреждения. По фактам выявленных правонарушений составлено 5 административных протоколов по ст. 44-3 КУоАП.

Напомним, в Днепре на Запорожском шоссе 10 ноября произошла стрельба, полиция задержала двух мужчин.

Задержанию предшествовала погоня по Запорожскому шоссе и преследование автомобилей патрульными.