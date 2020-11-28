От коронавируса за сутки умерли 15 киевлян

Всего в течение 27 ноября в столице обнаружили 1 739 больных ковидом.

От коронавируса за сутки умерли 15 киевлян
Фото: пресслужба Київської міськради

За прошедшие сутки в Киеве еще 1 739 больных коронавирусом. Умерли 15 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 349, в Святошинском - 234. И в Соломенском районе - 207 случаев.

В больницы столицы госпитализировали 112 пациентов.

Выздоровели за минувшие сутки 346 человек.

Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 67 278. Всего коронавирус преодолели 22 663 жителя. Умерли - 1 268 киевлян.

Напомним, 26 ноября в Киеве обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1 520 человек. Выздоровели 375 пациентов, зафиксировано 26 летальных случаев.

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