В Харькове горел торговый центр "Барабашово", огонь уничтожил 25 павильонов
Пожар начался ночью.
Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная.
Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.
Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ «Барабашово». Задействовано около 100 человек личного состава.
Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.
От огня спасено около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25.
Локализация пожара произошла в 4:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Напомним, вчера на ул. Пржевальского в Соломенском районе столицы загорелся трехэтажный особняк, была угроза взрыва.