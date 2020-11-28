В Харькове горел торговый центр "Барабашово", огонь уничтожил 25 павильонов

Пожар начался ночью.

?В Харькове горел торговый центр "Барабашово", огонь уничтожил 25 павильонов
Фото: прессдужба ДСНС

Сегодня ночью поступило сообщение о пожаре на территории ТЦ "Барабашово" в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Горели торговые павильоны на площадке со стороны ул. Проспектная.

Возгорание обнаружила охрана объекта. На тот момент огонь успел охватить около 2 десятков павильонов. Ночью они были закрыты, людей там не было.

Фото: пресс-служба ГСЧС
Охранники немедленно позвонили на номер "101" и в добровольное противопожарное формирование торгового центра.

Фото: пресс-служба ГСЧС
На место прибыли 4 отделения пожарно-спасательной службы ГСЧС на автоцистернах. На тот момент огонь бушевал уже на площади 1000 кв.м. Руководитель тушения пожара немедленно повысил уровень сложности пожара до 3-го, а прибывший на место происшествия штаб пожаротушения, который принял руководство на себя, - до 4-го.

Фото: пресс-служба ГСЧС

Всего в тушении пожара принимают участие 15 отделений спасателей на автоцистернах, а также 6 автомобилей специального назначения. Кроме того, работают 2 автоцистерны учебного подразделения Национального университета гражданской защиты Украины и цистерна добровольного противопожарного формирования ТЦ «Барабашово». Задействовано около 100 человек личного состава.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе для защиты органов дыхания.

От огня спасено около 85 павильонов, находящихся на площадке. Однако огонь успел уничтожить 25.

Локализация пожара произошла в 4:17. Сейчас на месте происшествия продолжают работать силы ГСЧС. Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, вчера на ул. Пржевальского в Соломенском районе столицы загорелся трехэтажный особняк, была угроза взрыва.

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