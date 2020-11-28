Сегодня, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов Киев объявит минуту молчания

Сегодня, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов Киев объявит минуту молчания

В 16:00 субботы, 28 ноября, столица почтит минутой молчания память жертв Голодомора 1932-1933 годов – геноцида украинского народа – и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“В этот день в столице ограничат проведение мероприятий развлекательного содержания в любых форматах. На территории всего города приспущены или вывесят с траурной лентой Государственный флаг Украины. Киевляне также присоединятся к всеукраинской акции “Зажги свечу”, – сказано в сообщении.

В четвертую субботу ноября в Киеве пройдут скорбные молитвы, церемонии возложения цветов и установления свечей. В частности, на территории Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” (ул. Лаврская, 3) к Памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов на Михайловской площади и других памятных местах. 

Кроме того, в онлайн-формате и социальных сетях пройдут информационные, просветительские и другие тематические мероприятия под общим лозунгом “Сохрани память. Сохрани правду”. Тематические уроки, воспитательные часы, лекции, мемориальные мероприятия, книжные и фотовыставки состоятся в образовательных заведениях Киева.

Также до 6 декабря в Публичной библиотеке им. Леси Украинки для взрослых. организована книжная выставка “Трагедия неистребимый воли”.

В онлайн формате на вебсайте Государственного архива Киева можно ознакомиться с архивными документами “К годовщине памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. в Украине”.

Справка: Осенью 1932 года коммунистическая власть начала специальную карательную операцию – массовый искусственный голод. Вследствие умышленного создания условий, несовместимых с жизнью, через несколько месяцев 32-33 лет в Украине погибли миллионы людей. К сожалению, страшные обстоятельства преступления и сознательная запрет ведения статистики смертности невозможным установление точного количества жертв. По некоторым оценкам, голодом были замучены более 7 млн украинцев.

Напомним, на Михайловской площади в центре столицы стартовала выставка предметов “Дело в том”. На выставке представлены 16 предметов, которые участвовали в реальных событиях, связанных с домашним насилием.

Фото: dw.com


Сергей Албул, КиевВласть

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