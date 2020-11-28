На Позняках обстреляли автомобиль

На Позняках обстреляли автомобиль
Фото: скріншот

Сегодня утром в Киеве на улице Драгоманова в микрорайоне Позняки обстреляли автомобиль Mercedes.

Об этом пишут Вартові Еспресо.

Внутри припаркованного авто никого не было.

"После обстрела злоумышленник оставил оружие прямо около расстрелянной иномарки. Очевидно, тем самым "предупредил" владельца. Так это или нет - установит следствие", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

На месте уже работает следственно-оперативная группа и опрашивает владельца.

Обстрел велся из АК-47У с глушителем. Около автомобиля разбросаны гильзы.

Автомобиль зарегистрирован на Бондаренко Эдуарда Константиновича, 2000 года рождения.

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