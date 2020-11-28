По факту незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения полиция Киевщины открыла уголовное производство (фото)

По факту незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения полиция Киевщины открыла уголовное производство (фото)

Во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС совместно с экологами заметили рыбака на реке Припять. У него были обнаружены незаконные рыбацкие принадлежности и рыба. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

“57-летний мужчина незаконно проник на территорию зоны отчуждения за пределами контрольно-пропускного пункта. Место для рыбалки мужчина выбрал вблизи города Чернобыль”, – сказано в сообщении.

В полиции уточнили, что при осмотре моторной лодки полицейские обнаружили запрещенные рыбацкие принадлежности, которые используются исключительно в холодный период, а также свежевыловленную рыбу.

Правоохранители изъяли все эти предметы и направили на экспертизу.

По данному факту следователи отдела полиции зоны ЧАЭС открыли уголовное производство по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим добывающим промыслом) Уголовного кодекса. 

Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 3 лет.

Кроме того, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения в отношении нарушителя составлен админпротокол по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. 

Напомним, 14 октября сотрудники Госпогранслужбы и Нацполиции обнаружили в зоне отчуждения жителя Киева с ружьем и убитого лося.

Фото: пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области

По факту незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения полиция Киевщины открыла уголовное производство (фото)
По факту незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения полиция Киевщины открыла уголовное производство (фото)
По факту незаконного вылова рыбы в зоне отчуждения полиция Киевщины открыла уголовное производство (фото)

Александр Кравченко, КиевВласть

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