В Польше ранили двух украинских студентов, они в тяжелом состоянии

В Жешуве на юге Польши в результате ранения, вероятно, ножом, пострадали двое украинских студентов. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польских правоохранителей.

"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 часов ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждане Украины в возрасте 19 и 21 года", - заявил пресс-секретарь полиции города Жешува.

Он добавил, что пострадавшие попали в больницу с серьезными ранами. По словам полицейского, ЧП произошло в квартире, которую студенты арендовали в административном центре Подкарпатского воеводства.

Сейчас польские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. В настоящее время полиция никого не задержала.

Полицейский не подтвердил, но и не отрицал, что оба украинца были тяжело ранены ножом, о чем информировали польские СМИ .