В Польше ранили двух украинских студентов, они в тяжелом состоянии

На данный момент полиция никого не задержала.

В Польше ранили двух украинских студентов, они в тяжелом состоянии
Фото: Piter.tv

В Жешуве на юге Польши в результате ранения, вероятно, ножом, пострадали двое украинских студентов. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на польских правоохранителей.

"Чрезвычайная ситуация произошла около 4 часов ночи (по киевскому времени). Полиция на месте установила, что в результате применения опасного инструмента ранены двое молодых мужчин: граждане Украины в возрасте 19 и 21 года", - заявил пресс-секретарь полиции города Жешува.

Он добавил, что пострадавшие попали в больницу с серьезными ранами. По словам полицейского, ЧП произошло в квартире, которую студенты арендовали в административном центре Подкарпатского воеводства.

Сейчас польские правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. В настоящее время полиция никого не задержала.

Полицейский не подтвердил, но и не отрицал, что оба украинца были тяжело ранены ножом, о чем информировали польские СМИ.

Напомним, в сентябре 2019 года в Польше жестоко избили украинского студента. На 19-летнего юношу напали из-за того, что он из Украины. Гражданина Украины доставили в больницу, где ему оказали помощь.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
В Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахтеВ Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахте
Бессимптомное течение коронавируса – основные признакиБессимптомное течение коронавируса – основные признаки
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Блок рекламы


Похожие новости
В оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпасаВ оккупированном Шахтерске двухлетний ребенок лишился глаза из-за взрыва боеприпаса
В Днепре на шоссе произошла стрельба: двух человек задержалиВ Днепре на шоссе произошла стрельба: двух человек задержали
На Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьераНа Киевском водохранилище рыбоохранный патруль выявил браконьера
В Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемииВ Польше зафиксировали самую высокую суточную смертность с начала эпидемии
В Киеве нетрезвый мужчина ножом ранил двух пассажиров автобусаВ Киеве нетрезвый мужчина ножом ранил двух пассажиров автобуса
В центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограблениеВ центре Киева спецназовцы КОРДа задержали двух грузин за вооруженное ограбление
На Сумщине задержали двух человек, причастных к серии нападений на банкоматыНа Сумщине задержали двух человек, причастных к серии нападений на банкоматы
На Луганщине спасателям удалось потушить пожар в двух из семи очаговНа Луганщине спасателям удалось потушить пожар в двух из семи очагов
На Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой, - полицияНа Львовщине 36-летняя женщина застрелила двух дочерей и покончила с собой, - полиция
В украинских СИЗО позволят иметь холодильники, а в тюрьмах - мультиваркиВ украинских СИЗО позволят иметь холодильники, а в тюрьмах - мультиварки
Последние новости
Подгружаем последние новости