С 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раков

С 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раков

С 10 декабря 2020 года устанавливается запрет на лов раков в рыбохозяйственных водных объектах в районе деятельности Киевского рыбоохранного патруля. Запрет на вылов раков продлится по 15 июня 2021 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Госагентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

“Запрет установлен в целях обеспечения охраны этого вида водных биоресурсов во время их естественного воспроизводства, создания благоприятных условий для вынашивания икры и увеличение запасов в водоемах”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 гривен за каждого незаконно выловленного рака.

Киевский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта водных биоресурсов, просьба оперативно сообщать на “горячую линию” Киевского рыбоохранного патруля: (099) 341-73-18.

Напомним, в течение 18-19 ноября 2020 года состоялся второй этап зарыбления Белоцерковского нижнего водохранилища на реке Рось в Киевской области. В него выпустили 30 тыс. малька карпа.

Фото: Википедия


Александр Кравченко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
В Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахтеВ Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахте
Бессимптомное течение коронавируса – основные признакиБессимптомное течение коронавируса – основные признаки
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Блок рекламы


Похожие новости
На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)
На Киевщине полиция задержала псевдоминера автозаправкиНа Киевщине полиция задержала псевдоминера автозаправки
На Киевщине главу военно-врачебной комиссии поймали на взятке в 1000 долларовНа Киевщине главу военно-врачебной комиссии поймали на взятке в 1000 долларов
На Киевщине прокуратура освободила осужденных из изолятора Бучанской колонии из-за невыносимых условий содержанияНа Киевщине прокуратура освободила осужденных из изолятора Бучанской колонии из-за невыносимых условий содержания
ВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будетВОЗ: если 95% людей будут носить маски, необходимости в локдаунах не будет
На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)На Киевщине группа цыган лишила жизни одесситку с целью завладеть средствами от продажи квартиры (фото, видео)
На Киевщине задержали "вора в законе" по прозвищу "Магало"На Киевщине задержали "вора в законе" по прозвищу "Магало"
На Киевщине в результате взрыва боеприпасов погиб мужчинаНа Киевщине в результате взрыва боеприпасов погиб мужчина
На Киевщине произошел пожар на предприятии по переработке химикатов и медпрепаратов, есть пострадавшиеНа Киевщине произошел пожар на предприятии по переработке химикатов и медпрепаратов, есть пострадавшие
Стало известно, кто организовал похищение дочери блогера на КиевщинеСтало известно, кто организовал похищение дочери блогера на Киевщине
Последние новости
Подгружаем последние новости