С 10 декабря на Киевщине будет запрещен вылов раков

С 10 декабря 2020 года устанавливается запрет на лов раков в рыбохозяйственных водных объектах в районе деятельности Киевского рыбоохранного патруля. Запрет на вылов раков продлится по 15 июня 2021 года.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Госагентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

“Запрет установлен в целях обеспечения охраны этого вида водных биоресурсов во время их естественного воспроизводства, создания благоприятных условий для вынашивания икры и увеличение запасов в водоемах”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 гривен за каждого незаконно выловленного рака.

Киевский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать требования действующего природоохранного законодательства. Если вы стали свидетелем нарушения правил рыболовства или сбыта водных биоресурсов, просьба оперативно сообщать на “горячую линию” Киевского рыбоохранного патруля: (099) 341-73-18.

Напомним, в течение 18-19 ноября 2020 года состоялся второй этап зарыбления Белоцерковского нижнего водохранилища на реке Рось в Киевской области. В него выпустили 30 тыс. малька карпа.