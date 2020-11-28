В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)
В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Мастерскую оборудовали в заброшенном цехе одного из заводов на территории Дарницкого района.
Об этом
Правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в хранении, изготовлении и сбыте боеприпасов в больших размерах, а также обустройстве мастерской для их переработки (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Так, в правоохранительные органы столицы поступила информация о том, что на территории Киева, в частности Шевченковского района, четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переработки с целью последующего сбыта.
Согласно материалам следствия, деятельность этой группы заключалась в закупке комплектующих устройств и ингредиентов для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию и в дальнейшем их реализации через различные каналы, включая теневой рынок оружия и официально зарегистрированные средства сообщения.
В ходе досудебного расследования на основании постановлений суда проведен ряд обысков на территории Шевченковского района столицы по месту жительства фигурантов, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделке оружия, расположенной в заброшенном цехе одного из заводов на территории Дарницкого района.
Во время следственных действий правоохранители изъяли около 60 картонных коробок, внутри которых находились упаковки с патронами к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнерами, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости с свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на метательное взрывчатое вещество, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими слоями, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.
Сейчас двое человек задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрении. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.
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Фото: Киевская городская прокуратура