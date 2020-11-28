В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов (фото)

В Киеве обнаружили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов. Мастерскую оборудовали в заброшенном цехе одного из заводов на территории Дарницкого района.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской городской прокуратуры.

Правоохранители разоблачили группу лиц, подозреваемых в хранении, изготовлении и сбыте боеприпасов в больших размерах, а также обустройстве мастерской для их переработки (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Так, в правоохранительные органы столицы поступила информация о том, что на территории Киева , в частности Шевченковского района, четыре человека хранят боеприпасы и огнестрельное оружие, а также имеют специально оборудованную мастерскую для переработки с целью последующего сбыта.

Согласно материалам следствия, деятельность этой группы заключалась в закупке комплектующих устройств и ингредиентов для изготовления патронов и боеприпасов к огнестрельному оружию и в дальнейшем их реализации через различные каналы, включая теневой рынок оружия и официально зарегистрированные средства сообщения.

В ходе досудебного расследования на основании постановлений суда проведен ряд обысков на территории Шевченковского района столицы по месту жительства фигурантов, а также по адресу вероятной мастерской по изготовлению и переделке оружия, расположенной в заброшенном цехе одного из заводов на территории Дарницкого района.

Во время следственных действий правоохранители изъяли около 60 картонных коробок, внутри которых находились упаковки с патронами к гладкоствольному оружию, 57 мешков и 8 коробок с пыж-контейнерами, 15 ящиков с гильзами для охотничьего оружия, более 6,5 тыс. охотничьих патронов, пластиковые емкости с свинцом и порохом, упаковки с сыпучими веществами, похожими на метательное взрывчатое вещество, около 130 бутылок, наполненных металлической дробью и металлическими слоями, 12 пулелеек, 9 станков и другие вещественные доказательства.

Сейчас двое человек задержаны. Решается вопрос о сообщение им о подозрении. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

Как сообщала KV , недавно Служба безопасности Украины обнаружила в Печерском районе столицы тайник с большим количеством оружия, боеприпасов и взрывчатки в здании президиума Национальной академии аграрных наук. Силовики проводили обыски в рамках уголовного производства о завладении должностными лицами имуществом академии. Правоохранители уже идентифицировали и изъяли 4 РПГ, 2 автомата, почти 40 гранат РГД-5 и Ф-1, несколько пистолетов, 2 артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию.

Фото: Киевская городская прокуратура