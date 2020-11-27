Бессимптомное течение коронавируса – основные признаки

Около 80 процентов людей переносят коронавирус в легкой бессимптомной форме, когда активно заражают окружающих, но даже не догадываются об этом. К такому выводу пришли западные эксперты, изучившие медицинские заключения врачей из разных стран мира. Как понять, что вы уже переболели COVID-19, даже если признаков болезни не было?

Пять признаков бессимптомного коронавируса назвали ученые

1. «Ковидные пальцы» - врачи все чаще используют этот новый термин, дело в том, что у людей с COVID-19 на пальцах ног часто образуются синяки, язвочки и ранки.

2. Сыпь на теле – еще один признак коронавирусной болезни, замеченный врачами. Особенно часто сыпь красного цвета покрывает тело подхвативших инфекцию детей, но и у взрослых нередко диагностируются высыпания на фоне коронавируса.

3. Боль в животе, неприятный вкус во рту и диарея. Если вы отмечали у себя совокупность данных симптомов, то весьма вероятно, что вы в тот момент болели коронавирусом. Особенно, если были другие признаки ОРВИ.

Пять признаков бессимптомного коронавируса назвали ученые

4. Воспаление и покраснение век и конъюнктивы. На фоне COVID-19 нередко развивается конъюнктивит, поскольку из-за ослабления иммунитета, слизистую глаза поражает инфекция. В это время веки становятся опухшими и красными, глаза зудят, ощущается жжение.

5. Сильно выраженная общая слабость также характерна для больных коронавирусом. Организм бросает все силы на уничтожение вируса, что заставляет человека чувствовать, что он обессилен.

Напомним, ранее экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о симптоме, который появляется у всех пациентов, переболевших коронавирусом.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
Надя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критикиНадя Дорофеева показала первый сольный клип и получила шквал критики
В Тбилиси освобождены все заложники, которых захватил человек с гранатой (обновлено)
В Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахтеВ Донецке нашли тела всех горняков, погибших в результате пожара на шахте
Алена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осениАлена Шоптенко кардинально сменила прическу и показала тренды этой осени
Блок рекламы


Похожие новости
Директор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавирусаДиректор Киевского областного онкологического диспансера Олег Ременник умер от коронавируса
В Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч случаев коронавирусаВ Украине за сутки зафиксировано более 12 тысяч случаев коронавируса
За минувшие сутки от коронавируса скончались 30 киевлянЗа минувшие сутки от коронавируса скончались 30 киевлян
В мире зафиксировали почти 59 млн случаев коронавирусаВ мире зафиксировали почти 59 млн случаев коронавируса
От коронавируса за минувшие сутки скончались 20 киевлянОт коронавируса за минувшие сутки скончались 20 киевлян
От коронавируса за минувшие сутки умерло 14 киевлянОт коронавируса за минувшие сутки умерло 14 киевлян
За сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавирусаЗа сутки в Киеве выявили более 1200 носителей коронавируса
В Украине зарегистрировано рекордное количество носителей коронавирусаВ Украине зарегистрировано рекордное количество носителей коронавируса
От коронавируса умер главный врач Черновицкой больницыОт коронавируса умер главный врач Черновицкой больницы
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавирусаВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 1213 случаев коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости