Бессимптомное течение коронавируса – основные признаки

Около 80 процентов людей переносят коронавирус в легкой бессимптомной форме, когда активно заражают окружающих, но даже не догадываются об этом. К такому выводу пришли западные эксперты, изучившие медицинские заключения врачей из разных стран мира. Как понять, что вы уже переболели COVID-19, даже если признаков болезни не было?

1. «Ковидные пальцы» - врачи все чаще используют этот новый термин, дело в том, что у людей с COVID-19 на пальцах ног часто образуются синяки, язвочки и ранки.

2. Сыпь на теле – еще один признак коронавирусной болезни, замеченный врачами. Особенно часто сыпь красного цвета покрывает тело подхвативших инфекцию детей, но и у взрослых нередко диагностируются высыпания на фоне коронавируса.

3. Боль в животе, неприятный вкус во рту и диарея. Если вы отмечали у себя совокупность данных симптомов, то весьма вероятно, что вы в тот момент болели коронавирусом. Особенно, если были другие признаки ОРВИ.

4. Воспаление и покраснение век и конъюнктивы. На фоне COVID-19 нередко развивается конъюнктивит, поскольку из-за ослабления иммунитета, слизистую глаза поражает инфекция. В это время веки становятся опухшими и красными, глаза зудят, ощущается жжение.

5. Сильно выраженная общая слабость также характерна для больных коронавирусом. Организм бросает все силы на уничтожение вируса, что заставляет человека чувствовать, что он обессилен.

Напомним, ранее экс-исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала о симптоме, который появляется у всех пациентов, переболевших коронавирусом.